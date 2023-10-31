Власти Украины в начале октября потребовали освободить Горловку, военные отказали – Time

Горловка – стратегический форпост оккупантов на Донбассе, который они удерживают почти 10 лет.

Политическое руководство Украины в начале октября якобы требовало от военных провести операцию по освобождению Горловки в Донецкой области, которую россияне оккупировали еще в 2014 году. Но военные отказались, заявив, что не имеют на это ресурсов.

Об этом говорится в материале Time.

Как пишет автор статьи Саймон Шустер, об этом рассказал старший офицер Вооруженных Сил Украины.

По словам этого офицера, военные ответили: "Чем (проводить операцию – ред.)? Нет ни людей, ни оружия. Где оружие? Где артиллерия? Где новобранцы?"

Как говорится в материале, в некоторых родах войск ВСУ нехватка людей якобы стала "даже более острой проблемой, чем дефицит оружия и боеприпасов".

Так, один из "близких помощников" президента Владимира Зеленского сообщил Саймону Шустеру, что даже если США и их союзники предоставят все обещанное ими оружие, "у нас нет людей, которые могли бы его использовать".

Как пишет автор статьи со ссылкой на помощников президента, "нужно уволить как минимум одного министра, а также высокопоставленного генерала, отвечающего за контрнаступление", на фоне "медленного украинского прогресса на фронте".

Напомним, американский журнал Time посвятил обложку нового номера и основную статью президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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