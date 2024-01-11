Влияние погоды на боевые действия: разведка Великобритании оценила вызовы для военных

Погодные условия усложняют проведение операций как для Вооруженных сил, так и для российских оккупантов. В настоящее время держится морозная погода, но уже на следующей неделе ожидается небольшое потепление. Впрочем, почва остается промерзшей.

Об этом говорится в обзоре британского Министерства обороны.

В настоящее время в Украине наблюдается резкое похолодание. Одновременно с морозами по всей территории Украины увеличивается снежный покров. Именно глубина снега, вероятно, станет тем фактом, который отразится на маневрах.

Отмечается, что с замерзанием почвы условия для передвижения почти наверняка улучшатся в течение января и февраля до оттепели в марте. Оттепель приведет к ухудшению условий для передвижения по бездорожью.

Кроме того, ухудшение условий осложняется коротким световым днем. Таким образом, ухудшаются условия для проведения операций как для ВСУ, так и для российских оккупантов.

Напомним, координатора по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джона Кирби заявлял, что россияне ждут морозы, чтобы усилить свои атаки. В частности, в районе Авдеевки. Ведь замерзание почвы будет способствовать передвижению бронетехники.

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