Влияние сторонников жесткого курса в отношениях с Западом на Путина усилилось — Bloomberg

Влияние сторонников жесткого курса в отношениях с Западом на Путина усилилось — Bloomberg

Bloomberg пишет, что Путин на самом деле не планирует начинать войну с Украиной.

В окружении президента России Владимира Путина усилились позиции сторонников конфронтации с Западом.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники в РФ.

В издании утверждают, что сейчас президент РФ меньше прислушивается к сторонникам нормальных отношений с Западом в своем ближайшем окружении.

"Путин воспринимает отпор как единственный язык, который понимает Запад. Он — эксперт по блефу и тому, как держать Запад в напряжении, доводя отношения до грани", — отмечают авторы статьи.

Bloomberg пишет, что Путин на самом деле не планирует начинать войну с Украиной, но "играет мускулами" перед Западом.

Близкие к Кремлю источники издания говорят, что президент России не хочет начинать новую войну на Украине. Путин знает, что попытка захватить Украину или большую часть украинской территории будет "обречена на провал".

Тем не менее, он должен показать Западу, что готов сражаться в случае необходимости. Путин считает реальной угрозой своей безопасности расширение НАТО в Украине.

Также в Bloomberg добавляют, что Кремль использует миграционный кризис на границе Польши и Беларуси, а также проблемы с поставками газа, как рычаги давления на ЕС. Это давление может длится до полного запуска "Северного потока-2".

Ранее в ЕС и НАТО заявили, что не помогут Украине войсками в случае вторжения России.

Напомним, что Россия стянула к границе с Украиной 90 тысяч своих военных.

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