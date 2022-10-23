Влияют ли дроны-камикадзе на ход войны и почему РФ заменила ими ракеты – объяснение полковника ВСУ

Россия имеет ограниченный запас ракет для атак гражданской инфраструктуры и мирного населения Украины, поэтому в последние недели по Украине прилетают именно иранские дроны-камикадзе.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал полковник ВСУ, представитель Генштаба ВСУ (2014-2017) Владислав Селезнев.

"Использование дронов-камикадзе на ход войны не повлияло, но они доставляют проблемы коммунальным службам, отвечающим за работу объектов критической инфраструктуры. Россия использует дроны-камикадзе как дешевый заменитель крылатых ракет. У россиян есть определенные ограничения по использованию ракет, потому что у них их (ракет — ред.) физически не хватает в тех количествах, которых хотел бы генерал Суровикин", — отметил он.

Также, по словам Селезнева, новоназначенного генерала Сергея Суровикина устраивают большие потери личного состава армии РФ, он не будет менять тактику ведения войны.

"У нас есть опыт деятельности такого должностного лица Российской Федерации, который так же поступал на территории Сирии. Таким же образом он пытается действовать на территории нашей страны, сея хаос и разрушения, атакуя мирное население. Но эта тактика ему не поможет", — резюмировал он.

Что известно о Суровикине

В начале октября президент РФ Владимир Путин назначил генерала Сергея Суровикина новым командующим Объединенной группировкой войск в войне в Украине.

В целом известно, что с марта по декабрь 2017 года Суровикин командовал группировкой российских войск в Сирии.

Суровикин отличается бескомпромиссным и жестоким подходом к ведению войны. И именно поэтому, по некоторым сообщениям, его в армии называют "генерал Армагеддон".

После вторжения РФ в Украину основные звенья военного руководства России становятся менее функциональными. В британской разведке заявили, что военное руководство РФ становится все более недееспособным на фоне последних событий на украинских фронтах.

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