Влияют ли морозы на пригодность к применению иранских дронов – ответ спикера Воздушных сил

Морозы не могут особо повлиять на пригодность к применению иранских дронов.

Об этом спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил в эфире информационного телемарафона, отвечая на вопрос, могут ли иранские дроны применяться зимой.

"Конечно, что могут. Погодные условия влияют на любую авиацию. Относительно "шахеда", который имеет большую плоскость крыла, — это порывистый ветер, штормовая погода и обмерзание от нуля до минуса, когда может обмерзать фюзеляж. А так морозы не влияют особенно на их деятельность", — сказал он, комментируя применение оккупантами в ночь на 7 декабря после трехнедельного перерыва дронов-камикадзе Shahed.

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В то же время Игнат затруднился сказать, использовали ли оккупанты на этот раз БпЛА из старой или новой партии.

"Возможно, это какие-то остатки, возможно, вторая партия. Вопрос логистики здесь не стоит на первом месте, потому что от Ирана до России, а особенно до места, с которого в этот раз запускали дроны, а это фактически восток Азовского моря, где-то Краснодарский край, там Каспийским морем переправить в ближайший порт, в ту же Махачкалу и довезти до Азовского моря, откуда, вероятно, были запуски, не является проблемой", — уточнил он.

Также Игнат отметил, что руководство Воздушных сил оценивает ночную работу противовоздушной обороны как отличную.

"Сбиты все дроны-камикадзе Shahed-136/131. Видим, что противник возобновил их применение после трехнедельной паузы", — отметил он.

Напомним, в середине ноября Россия прекратила использовать иранские дроны. Представитель командования объединенных сил ВСУ по стратегическим коммуникациям Евгений Силкин сообщил, что это стало возможным из-за погодных условий.

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