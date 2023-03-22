ВЛК для раненых военных: в Украине стартует цифровая реформа, которая изменит систему военно-врачебных комиссий

В Украине систему военно-врачебных комиссий будут реформировать через цифровизацию сервисов.

В Украине реформируют через цифровизацию сервисов систему военно-врачебных комиссий.

Об этом сообщила заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк.

Как отмечается, министр обороны Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердили, что систему военно-врачебных комиссий реформируют через цифровизацию сервисов. С таким заявлением выступил и вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Реформу планируется ввести. Для этого уже закупили 1500 ноутбуков, сейчас идет тестирование программного обеспечения.

"Это должно снизить коррупционную составляющую, снять очереди и пробить бюрократическую стену ВЛК для наших военных, которые заслуживают абсолютного уважения, достойного отношения, быстрых и качественных государственных услуг", — подчеркнула Кондратюк.

Напомним, что военные и полиция выписывают повестки на улице мужчинам от 18 до 60 лет. Однако часто бывают случаи, когда повестку выписывают не по месту учета и регистрации.

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