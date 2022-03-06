"Влупили по винницкому аэропорту калибрами через Приднестровье", — Арестович объяснил тактику оккупантов

По словам политика, несмотря на этот удар, калибры у врага все равно "подзаканчиваются".

По Виннице 6 марта оккупантами было выпущено 8 ракет, которые упали на гражданский аэропорт и воинскую часть. Удар был нанесен крылатыми ракетами из непризнанного Приднестровья. Очевидцы выкладывали видео, как ракеты летели в сторону Винницы.

"Влупили по винницкому аэропорту сегодня с Черноморского флота калибрами. Летели они через территорию Приднестровья. Ударили по аэропорту, хотя о логичности этого мы умолчим, ударили и ударили. Это, я подозреваю, что ответ на мои слова, что калибры уже закончились. Несмотря на этот удар, они все равно подзаканчиваются", — отметил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.