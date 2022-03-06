Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

"Влупили по винницкому аэропорту калибрами через Приднестровье", — Арестович объяснил тактику оккупантов

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Влупили по винницкому аэропорту калибрами через Приднестровье", — Арестович объяснил тактику оккупантов

По словам политика, несмотря на этот удар, калибры у врага все равно "подзаканчиваются".

По Виннице 6 марта оккупантами было выпущено 8 ракет, которые упали на гражданский аэропорт и воинскую часть. Удар был нанесен крылатыми ракетами из непризнанного Приднестровья. Очевидцы выкладывали видео, как ракеты летели в сторону Винницы.

"Влупили по винницкому аэропорту сегодня с Черноморского флота калибрами. Летели они через территорию Приднестровья. Ударили по аэропорту, хотя о логичности этого мы умолчим, ударили и ударили. Это, я подозреваю, что ответ на мои слова, что калибры уже закончились. Несмотря на этот удар, они все равно подзаканчиваются", — отметил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Следующая публикация