"Влюбленные" в дроны рискуют потерять территории: почему БпЛА не подвинули артиллерию с престола

Артиллерия ВСУ / © Associated Press

Реклама

В последнее время бытует мнение, что дешевые дроны якобы полностью вытесняют артиллерию с поля боя. Корреспондентка ТСН Юлия Кириенко пообщалась с командирами из самых горячих точек фронта, чтобы узнать правду. Военные откровенно рассказали, как появление кил-зон изменило работу украинских артиллеристов.

Об этом говорится в заметке на Facebook-странице специального корреспондента ТСН.

«В последнее время все чаще можно услышать, что дроны якобы уже полностью превзошли артиллерию. Так же популярным стало мнение, что выиграть войну можно исключительно беспилотниками. Чаще всего так говорят люди, далекие от реального понимания боевых действий. Именно поэтому я решила собрать аргументы военных с самых горячих направлений фронта и проанализировать, как на самом деле меняется война», — написала Кириенко.

Реклама

Могут ли дроны полностью заменить артиллерию?

Массовое использование БпЛА на фронте активизировало дискуссию о том, способна ли артиллерия и в дальнейшем оставаться «богом войны», или же часть артиллерийских систем стоит выводить с поля боя из-за эффективности более дешевых и точных дронов.

Против артиллерии работает и сложная логистика. Российские беспилотники постоянно охотятся на маршруты снабжения, а доставка мин и снарядов, как и сама стрельба, автоматически создает риск разоблачения позиций.

«Доставить на позицию миномет — это настоящий квест. Если и получится это сделать, то обеспечить выстрел и безопасность расчета — сверхсложная, а иногда и почти невозможная задача на некоторых участках фронта», — рассказал командир 429 бригады Сил беспилотных систем Юрий Федоренко.

По информации Генштаба ВСУ, артиллерия обеспечивает около 40% поражений противника. В то же время в публичном пространстве можно встретить и другие оценки: мол, из более 30 тыс. ликвидированных оккупантов только около 1000 приходится именно на артиллерийские удары.

Реклама

Как менялась тактика артиллерии на фронте?

«Поэтому и возникает вопрос — действительно ли артиллерия до сих пор эффективна? И какое ее будущее на технологическом поле боя. За время полномасштабной войны можно выделить 3 этапа в изменении тактики работы артиллерии», — отметила корреспондент ТСН.

Первый этап пришелся на 2022 год, когда беспилотники начали активно интегрироваться в боевую работу артиллерии. Дроны-разведчики значительно повысили точность стрельбы и помогли сократить расход боеприпасов.

«Точность выстрела выросла на 100 процентов, когда мы получили первые „Мавики“ в марте 2022 года», — сказал нынешний командир артиллерии 81 слобожанской бригады Вадим Присяжный, который в начале полномасштабного вторжения был заместителем командира батальона по артиллерии.

Следующим этапом стало рассредоточение орудий. Из-за постоянного контроля поля боя вражескими дронами артиллерия больше не могла работать большими батареями на открытой местности.

Реклама

«200-250 метров между пушками делает их групповой целью. Мы начали маневрировать, погарматно устанавливать артиллерию в лесополосах, которые могли обеспечить для нее естественную маскировку и чаще меняли позиции», — пояснил Присяжный.

Третьим этапом стала работа артиллерии в так называемой кил-зоне.

«На нашем участке фронта она достигает до 30, а иногда и более километров над полем боя. За неделю у нас враг обнаруживает минимум один миномет или гаубицу», — сказал начальник штаба одной из пехотных бригад, который решил остаться неназванным.

Кил-зона — это территория полной прозрачности фронта, где практически каждое движение отслеживается беспилотниками.

Реклама

«Это абсолютно прозрачная территория, где каждую щель, лесополосу и углубление в земле просматривает беспилотник, фиксируя каждое движение и каждое изменение ландшафта как с нашей стороны, так и со стороны врага. Перемещение в ней часто становится фатальным для пехоты и любого транспорта», — заметила Кириенко.

Именно в кил-зоне сейчас работают пехота, FPV-экипажи, операторы дронов со сбросами, а также минометы и легкие прицепные пушки.

«У нас за две недели выбили 5 орудий», — сказал на условиях анонимности заместитель командира бригады на одном из тяжелых участков фронта.

Адаптация артиллерии к работе в кил-зонах

"Артиллерия из богов войны превратилась в оружие со спецзадачами. Дроны заставили артиллерию адаптироваться к работе в кил-зонах», — отметила журналистка.

Реклама

Сегодня каждая пушка оснащается системами РЭБ, а рядом дежурят мобильные группы, которые отражают атаки вражеских беспилотников. Особенно опасными моментами остаются сам выстрел и минуты после него.

Несмотря на изменение способов применения, основные функции артиллерии остаются неизменными: контрбатарейная борьба, удары по штабам, логистическим узлам, местам скопления техники и живой силы противника.

Для этого пушки приходится максимально маскировать.

«Огневая позиция превратилась в произведение инженерного искусства. Пушка закапывается под землю. Перекрытия капониров похожи на блиндажи. Натягиваются сетки, как паучье гнездо, похожие на купол. Потому что дрон на оптике может в любую щель пролезть. И создание такой позиции — это много часов человеческой работы. Поэтому мы ее не можем терять. Поэтому этих позиций меньше, но они используются разумно. Мы не открываем огонь по двум инфильтратам. Для этого есть дроны», — рассказал командир 1-го самоходного взвода 2 самоходной артбатареи 30 ОМБр «Арес».

Реклама

Его подразделение использует 122-миллиметровую САУ 2С1 «Гвоздика».

Артиллерия остается ключевым элементом боя

Когда российская техника движется колоннами, именно артиллерия первой открывает огонь.

«Чтобы взлетел FPV, нужны соответствующая погода, налаженная связь и умелый пилот. Время подлета к цели — до 15 минут. Выстрел из малой артиллерии или миномета в расчете занимает 2-3 минуты, на 4-ю — снаряд уже у цели. Если полагаться только на дроны, колонна у меня будет уже далеко в тылу», — рассказал Присяжный.

В отличие от дронов, артиллерия значительно меньше зависит от погодных условий, GPS или Starlink. Расчет может выполнять наведение даже вручную.

Реклама

Чрезмерная ставка только на дроны может быть опасной

В лесистой местности эффективность БпЛА существенно падает.

«Те подразделения, которые „влюбились“ в БПС и проигнорировали создание расчетов миномета и артиллерии, рискуют потерять территории», — сказал командир 1 штурмового полка Дмитрий Филатов.

По его словам, на отдельных участках до 70% боев — контактные. Плотная растительность затрудняет работу дронов, поэтому артиллерия и минометы остаются критически важными.

«Мы фиксируем направление его движения и открываем огонь сперва из минометов калибра 120 мм, потом можем и с L119. Потому что дрон среди деревьев в разы снижает свою эффективность по сравнению со снарядом», — добавил Филатов.

Реклама

Минометы калибра 120 мм и легкие прицепные гаубицы остаются главными средствами поддержки батальонов.

«Это очень эффективное оружие, оно негабаритное и его легко спрятать. Оно работает даже во время вражеских крыльев в небе — его выстрелы не вызывают задымления, как у арты 155 мм. Это делает его еще менее заметным», — отметил Присяжный.

Филатов также отмечает, что минометы применяются ежедневно, ведь дрон не всегда способен достать врага, который спрятался в укрытии.

«Когда все летит в твою сторону — у нас оккупанты на участке могут просто убегать с поля боя», — отметил Присяжный.

Реклама

Артиллерия более эффективна при работе по зданиям

По словам военных, артиллерия гораздо результативнее дронов при поражении зданий.

«Чтобы „разобрать“ дом, где укрылся враг, нам надо 2-3 снаряда, а дронов — десятки. И то — не всегда под ноль они ее стирают», — сказал Присяжный.

Лучший эффект дает сочетание артиллерии и дронов.

«Находим огневую точку. Например — танк, который стоит стационарно. Или позицию пилотов. Шквальным огнем артиллерия снимает сетки, уничтожает антенны РЭБа: как катком проходит по этой позиции, и убирает лишние элементы, которые мешают работать нашим дронам», — рассказал «Арес».

Реклама

Артиллерия должна эволюционировать вместе с войной

Несмотря на стремительное развитие дронов, артиллерия — особенно минометы и пушки ближнего боя — не теряет актуальности. В то же время она нуждается в технологическом обновлении.

«Следует усилить только технологическую составляющую. Доставлять снаряды должны НРК с активной защитой: радар, пулемет, сеткомет, который может уничтожить дрон, который его атакует», — сказал командир 429 бригады СБС «Ахиллес».

«Минометы должны оставаться в подразделениях, даже и мелкие 82 мм, ведь есть участки, где они эффективны. Но насыщение войска пушками L119 улучшит ситуацию. Калибр 105 мм может стоять дальше миномета от фактически ЛБС», — отметил Филатов.

Важную роль играет и качество боеприпасов и баллистика.

Реклама

«У нас большой ассортимент снарядов разных стран, и не все эффективны. Нам следует иметь свою линейку изготовления, где будут и таблицы стрельбы. Это значительно улучшит эффективность артиллерии и облегчит работу для расчетов, которые обсчитывают каждый новоприбывший снаряд и тестируют его перед применением», — сказал командир артиллерийского подразделения под псевдонимом «Сейм».

Артиллерия и дроны должны работать вместе

Опыт украинских военных свидетельствует: отказываться от артиллерии не только преждевременно, но и опасно. Лучший результат обеспечивает сочетание артиллерии и беспилотников, где пушки выполняют основную огневую работу, а дроны дорабатывают цели и обеспечивают разведку.

Именно подразделения, которые эффективно комбинируют минометы, легкие пушки и БпЛА, сегодня имеют преимущество в скорости реагирования, мобильности и огневой мощи на поле боя.

К слову, пятый год полномасштабной войны в Украине вернул уровень потерь к показателям Первой мировой, а танки на фронте заменили роботы и ИИ. По оценке обозревателя Le Monde Сильвии Кауффман для Financial Times, дроны сделали линию соприкосновения глубиной 32 км полностью прозрачной «зоной смерти», где беспилотники выполняют все задачи — от логистики до ликвидации и взятия в плен. Из-за тотального контроля неба эвакуация вертолетами невозможна, а наземная доставка раненых длится днями. Это привело к регрессу в военной медицине. Из-за длительного пребывания под жгутами больницы Днепра фиксируют массовые ампутации, а также ужасающие ранения лица.

Реклама

Новости партнеров