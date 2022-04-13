"Вместе к победе": в Киев на встречу с Зеленским едут президенты Польши и стран Балтии (фото)

"Вместе к победе": в Киев на встречу с Зеленским едут президенты Польши и стран Балтии (фото)

Лидеры Польши, Литвы, Латвии и Эстонии уезжают, чтобы поддержать защитников Украины и своего украинского коллегу.

Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии отправились с визитом в Киев. В повестке дня — предоставление военной и политической помощи Украине.

Об этом сообщили в канцелярии польского президента.

"Наша цель – поддержать президента Зеленского и защитников Украины в решающий для этой страны момент – президент Анджей Дуда вместе с президентами Эстонии Аларом Карисом, латвийским Эгилсом Левитсом и литовским Гитанасом Науседой отправились в Киев. На пути к встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским", — сказано в сообщении.

В свою очередь президент Литвы Гитанас Науседа в Twitter добавил, что его страна будет продолжать поддерживать борьбу Украины за ее суверенитет и свободу. Свой пост он закончил на украинском языке, известной патриотической фразой: "Вместе к победе!".

"Едем в Киев с сильным сообщением о политической поддержке и военной помощи. Литва будет продолжать поддерживать борьбу Украины за ее суверенитет и свободу", — написал он.

Гитанас Науседа

Напомним, в Латвии открыли выставку "Война ближе, чем ты думаешь", которую организовала жительница Мариуполя.

А еще раньше латвийская группа спела на украинском для восстановления мира.

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