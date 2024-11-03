"Вместе любили, вместе "на щите": на фронте погибли боец и медик 3 ОШБР "Берсек" и "Валькирия"

На фронте вместе со своим парнем Данилом ("Берсек"), воином Третьей штурмовой бригады погибла боевой медик Валентина Нагорная с позывным "Валькирия".

Об этом сообщила руководитель медслужбы бригады Виктория Ковач, а также начальница отдела связи ОО "Альвис" Лилия Матвеева.

"Вместе воевали, вместе любили, вместе "на щите"... Пусть ваши души будут всегда вместе. Навеки в строю! Валькирия и Берсерк", — написала Лилия.

Фото: Valentyna Nahorna/Instagram

Известно, что сержант Валентина Нагорная в мирном времени — биотехнолог и мастер маникюра, а во время войны — медик 3-й ОШБР, как никто, знала цену жизни и смерти.

"Тебе подчинялись штанга и жизнь людей на стабе. За несколько дней до перевода из медроты мы говорили о смертности боевых медиков. И ты в шутку сказала мне, что когда-то может и ты станешь одной из них. Ты умела любить и чувствовать жизнь — с театром в свободный вечер в столице и обучением в медакадемии. Человек, который предоставил медицинскую помощь огромному количеству раненых. Мы никогда не считали количество, потому что и ты, и я считали это глупыми понтами, которые никак не влияют на суть", - написала Виктория Ковач.

Валентина Нагорная Фото: Viktoriia Kovach

"Покойся с Богом. Спасибо тебе за сотни спасенных жизней. Не верится......... Дальше без слов.... Навсегда в строю", — написал побратим медика Александр Ткаченко.

Он также сообщил о смерти бойца Третьей штурмовой бригады "Берсека" — любимого парня Валентины.

Берсек Фото: Галинка волонтер

"Вечная Тебе Память, Друг Берсек. Так я и не успел тебе передать то, что обещал. Почивай с Богом. Навсегда в строю", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что мать возвела церковь в память о погибшем сыне воине Константине Тезике на Днепропетровщине.

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