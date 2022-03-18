"Вместе мы стоим": в Польше появился мурал с братьями Кличко в поддержку Украины

"Вместе мы стоим": в Польше появился мурал с братьями Кличко в поддержку Украины

Это уже вторая работа художника в поддержку Украины.

В польском городе Гданьск появился еще один мурал в поддержку Украины. Местный художник Tuse (Петр Яворский) изобразил мэра Киева Виталия Кличко и его брата, боксера Владимира Кличко.

Фото работы мужчина опубликовал у себя в Instagram.

"Вместе мы стоим", — написано на мурале на фоне украинского флага.

Ранее художник Tuse нарисовал в Гданьске президента РФ Владимира Путина, развязавшего войну в Украине, между диктаторами Гитлером и Сталиным.

А художник Kawu в городе Познань изобразил президента Владимира Зеленского в образе волшебника Гарри Поттера, а главу России – в образе злодея Лорда Волдеморта.

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