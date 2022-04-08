"Вместе нужно думать, как защитить Европу от российского энергетического оружия" — Зеленский в парламенте Финляндии

Он подчеркнул, что Россия использует энергоносители для финансирования войны.

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Европа должна отказаться от энергоносителей из России, в частности нефти и газа, поскольку прибыль от продаж она использует для финансирования войны.

Об этом он заявил 8 апреля, выступая в Эдускунте, парламенте Финляндии.

Президент подчеркнул, что нельзя ограничиваться лишь частичным ответом на российскую угрозу Европе и демократическому миру, потому что свобода не выживет, если оставить каналы подпитки тирании.

"И нам вместе нужно думать о том, как защитить Европу от российского энергетического оружия. Каждый образованный человек знает, что время ископаемого топлива прошло. Человечество не может дальше полагаться на уголь, на нефть. Нужно искать более чистые источники энергии для всех. А если Россия использует энергоносители еще и для финансирования агрессии против других народов и распространения ненависти в мире, это должно быть дополнительным стимулом, что должно ускорить принятие нужных решений. Сколько времени Европа будет игнорировать потребность ввести эмбарго на поставки нефти из России? Это вопрос безопасности во всех смыслах этого слова – от экологического до военного", — сказал он.

Владимир Зеленский также подчеркнул, что все страны Европы должны иметь общую позицию по газу и нефти из РФ.

"И я прошу вас – задавайте этот вопрос громко перед всеми в Европейском Союзе. Чтобы необходимое решение наконец-то появилось. Мир знает форматы, как это сделать. И если Европа не хочет физически прекратить поставки уже сейчас, не готова она, хотя это все равно неизбежно, нужно как первый шаг применить схему с ограничением потока денег за нефть в Россию. Пусть эти деньги накапливаются на специальных счетах без доступа России к ним. Пусть сначала Россия возвращает мир и отвечает за военные преступления, а уже потом забирает нефтедоллары и свои нефтеевро. Вспомнит, что такое дух Хельсинки, и восстановит силу Хельсингских соглашений в полном объеме, а только потом можно будет дискутировать об экономике, если это нужно", — отметил он.

Напомним, Зеленский рассказал финским политикам, что Россия бросила на войну против Украины всех "кто способен держать в руках оружие".

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