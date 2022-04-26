Вместе с командой ЧАЭС в плену находились сталкеры, которые отправились в зону накануне войны

Это должно было быть краткое приключение в зону отчуждения, но превратилось в опасное путешествие длиной в месяц для команды сталкеров из Днепра и Запорожья, отправившихся в Припять накануне войны.

Они вместе с сотрудниками Чернобыльской станции попали в плен к россиянам, говорится в ТСН.

В Чернобыльскую зону четверо ребят попали за 2 дня до войны, потому что хотели пройтись по стропам, натянутым между заброшенными многоэтажками Припяти. Но в одной из этих построек их и застала война. «Мы услышали взрывы, вышли на балкон, увидели взрывы, разрывы артиллерии. Самолеты, летящие у нас над головой», – вспоминает Костя.

«Прежде всего, нам нужно было связаться с местной полицией или ГСЧС, но мы не смогли им позвонить», — добавляет Станислав.

Поэтому убежище и пути эвакуации отправились искать на ЧАЭС. «Нацгвардейский спецназ с автоматами нас встретил, спрашивали, кто мы такие, что здесь делаем. Долго решали, что с нами делать, наконец решили изолировать нас на станции», — рассказывает Костя.

Дальше, вспоминают ребята, все было, как в кино. Через несколько часов работники станции сообщили, что объект захватили россияне, и следующие 24 суток все вместе провели в плену агрессоров. «Открываем дверь, а там на нас такой бурят с автоматом. Наша первая встреча, они спрашивают, где у вас американские военные базы, НАТО, бандеровцы, которые вас кошмарят? Ну, мы пытались им понемногу объяснять, хотя очень большой мировоззренческий гэп», — рассказывают пленные.

Экстремалов заставили работать на кухне. Ребята рассказывают, что в столовой оккупанты и питались, и снимали свои пропагандистские видео. "Снимали фейковый сюжет о том, как они привозили гуманитарную помощь на ЧАЭС и вручали ее сами себе", — говорят ребята.

Россияне не понимали опасности облучения, говорят ребята. И рассказывают, как по приезду рашистских дозиметристов часть оккупантов отправили рыть окопы в загрязненной после аварии земли. «Приехали их дозиметристы, специалисты, и сказали, что делайте здесь, что хотите, здесь все безопасно – копайте, ходите. И их снайперы сидели на объекте укрытия, на котором уровень радиации повышен», – утверждают сталкеры.

Больше 3 недель в плену и наконец-то эвакуация, после долгих переговоров ребят вместе с сотрудниками ЧАЭС эвакуировали. Экстрима, говорят сталкеры, им теперь хватит надолго. Все запланированные приключения отложили на после победы и вместе пошли в волонтеры.

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