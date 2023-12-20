Вместе с россиянами отбирал еду у людей:судили пособника оккупантов из Циркунов возле Харькова

Во время оккупации поселка мужчина вместе с российскими военными терроризировал местное население.

По материалам СБУ осуждены 2-х пособников РФ, которые во время оккупации Харьковщины помогали рашистам отбирать еду у людей.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Один из них — житель поселка Циркуны — проведет за решеткой десять с половиной лет. По данным следствия, после захвата населенного пункта он помогал оккупантам ориентироваться на местности и грабить дома местных жителей.

Установлено, что злоумышленник вместе с вооруженными российскими военными врывался в дома украинцев, а затем они "конфисковывали" продовольственные запасы, авто и генераторы.

Во время таких "налетов" рашисты отбирали даже еду у детей и пожилых людей, а в случае отказа или сопротивления — угрожали заключением в застенки и убийством.

За сотрудничество с оккупантами фигурант получил от них "привилегию" относительно свободного передвижения по селу.

Читайте ведущие новости дня:

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника во время стабилизационных мер на освобожденной территории региона в мае 2022 года.

По материалам Службы безопасности суд признал его виновным по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).

Другой осужденной является жительница Купянского района, которая "сливала" в ФСБ разведданные о дислокации и перемещении Сил обороны на территории общины.

Прежде всего агрессор хотел узнать места базирования складов с вооружением и боеприпасами ВСУ, чтобы скорректировать по ним ракетно-артиллерийские и дроновые атаки.

По данным следствия, российская спецслужба дистанционно вовлекла женщину в сотрудничество после начала полномасштабного вторжения РФ.

Сотрудники СБУ установили местонахождение злоумышленницы и задержали ее в собственном доме после освобождения района.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленницу виновной по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения).

Читайте также: