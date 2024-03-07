Вместо батареек – взрывчатка: жителей Харьковщины предупредили об опасных фонариках (фото)

Мэр Первомайского предупредил, что взрывной заряд небольшой, но повреждение конечностей обеспечено.

В Первомайской громаде Харьковской области пророссийские негодяи разбрасывают фонарики со взрывчаткой по улицам населенных пунктов.

Об этом сообщил мэр Первомайского Николай Бакшеев.

Мэр Первомайского опубликовал фото опасных фонариков со взрывчаткой внутри.

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"Как сообщают представители ВСУ, такие фонарики разбрасывают пророссийские негодяи по населенным пунктам. Внутри вместо батареек – взрывчатка. При включении она детонирует. Заряд небольшой, но повреждение конечностей обеспечено", – предостерег Бакшеев.

Он также призвал местных жителей провести разъяснительные разговоры с их детьми, чтобы те не брали в руки ничего из того, что валяется на улице.

Напомним, в ГСЧС Украины публиковали инструкцию, как себя вести в случае, если вы нашли взрывоопасный предмет.

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