Вместо "блицкрига" затяжная война: эксперты указали 7 основных ошибок диктатора Путина

Стратегические провалы диктатора Владимира Путина способствуют тому, что это может быть долговременная полномасштабная война в Украине.

Об этом сообщает норвежская газета Dagbladet со ссылкой на экспертов.

Эксперты пишут, что российская "военная машина" оказалась менее компетентной, чем ожидалось, и потерпела ряд поражений в Украине. По мнению аналитиков, Владимир Путин допустил несколько очень серьезных ошибок на начальном этапе вторжения, которые способствуют тому, что это будет длительная война на истощение.

По мнению норвежских экспертов, стратегические провалы российского диктатора в войне против Украины такие:

Путин думал, что украинцы быстро сдадутся и что будет широкая поддержка так называемого русского "освобождения". Путин считал, что Запад раскололся, и что и ему нужно время для консолидации поддержки Украины и санкций против России. Украинские военные оказались гораздо более боеспособными, чем ожидал российский президент. Не считая того, Россия оказалась менее компетентной, чем числилось. Война в Украине дала новую жизнь НАТО. Война " толкнула" важные буферные государства, Швецию и Финляндию, "в объятия" США. Война затянула войска РФ в "трясину" во второй по величине стране Европы. Международное сообщество не воспринимает незаконную оккупацию регионов Украины и ВСУ освобождают от российских захватчиков значительные территории, которые были в оккупации.

Напомним, глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов допустил, что война в Украине может закончиться к лету следующего года.

Между тем, в России довольно неспокойно в последнее время. Из-за неудач России на украинском фронте в Кремле допускают смену руководства РФ. Пятерку возможных кандидатов можно узнать по этой ссылке.

В свою очередь, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что внутренний конфликт в России будет ярко выражен, когда будут тактические поражения РФ на поле боя, но даже сейчас уже есть определенные процессы. По его мнению, уже в 2023 году в РФ может появиться лицо, временно исполняющее обязанности президента РФ.

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