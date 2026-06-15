Вместо бумажных справок — цифровая карта: командир 7 корпуса ДШВ предлагает ввести электронный учет военных

Реклама

Современная война требует от Украины быть впереди не только в технологиях и вооружении, но и в управлении человеческими ресурсами. Важным инструментом этого должна стать полная цифровизация данных о личном составе.

Об этом в своей колонке для NV написал командир 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ бригадный генерал Евгений Ласийчук.

Бригадный генерал отметил необходимость введения полноценного электронного учета военнослужащих. По его словам, бумажная система документооборота уже не отвечает потребностям современной армии.

Реклама

"Полноценная электронная идентификация позволит оперативно формировать боевые расчеты, отбирать людей по специальности, упрощать перевод военных, контролировать подготовку и предупреждать повторные нарушения", - убежден Евгений Ласийчук.

Командир 7 корпуса ДШВ пояснил, что новая цифровая карточка должна содержать исчерпывающую информацию о бойце: его гражданскую и военную специальность, наличие водительского удостоверения, актуальное состояние здоровья по заключению ВЛК, данные о прохождении БЗИН и другие сведения.

Евгений Ласийчук считает, что переход на электронный учет станет залогом успеха других инициатив по реформе в армии. В частности, поможет с решением проблемы СЗЧ, а также будет способствовать запуску системы быстрых переводов в пределах одного корпуса через приложение «Армия+».

Новости партнеров