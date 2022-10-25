Вместо "денацификации" теперь "отступление" и "ядерный удар": что в последние месяцы россияне искали в Сети

Граждане России перестали интересоваться "денацификацией" и переключили внимание на "отступление" и "ядерный удар".

За последние месяцы граждане Российской Федерации прекратили интересоваться такими терминами как "денацификация" и "демилитаризация", зато возрос интерес к словам "отступление" и "ядерный удар".

Об этом сообщает Telegram-канал "Верстка", ссылаясь на данные поисковых запросов в Google Trends и "Яндекс Wordstat".

Так, по данным сервиса Google Trends, последние месяцы россияне практически не интересуются заявленными 24 февраля целями вторжения в Украину – "денацификацией" и "демилитаризацией".

Пик поисковых запросов в Google по этим словам был в первую неделю после вторжения России, затем был резкий спад, а с середины мая интерес к таким запросам находится на минимуме.

Аналогичные данные предоставляет сервис "Яндекс Wordstat". Количество запросов по этим словам в феврале-марте могло превышать миллион в месяц, причем в сентябре этот показатель в обоих случаях не превысил 80 тысяч запросов.

Однако теперь россиян гораздо больше интересовали "отступление" и "ядерный удар". Только за сентябрь количество запросов по слову "отступление" превысило 216 тысяч – это в 6 раз больше, чем в августе или июле), а по слову "ядерный удар" – 182 тысячи – в 5 раз больше, чем в августе.

Как пишет Telegram-канал, российские власти также перестали говорить о "денацификации" и "демилитаризации" как целых войны в Украине.

Российский диктатор Владимир Путин в последний раз употреблял термин "денацификация" 16 марта на совещании по мерам социально-экономической поддержки регионов.

Аналогичная ситуация с другой заявленной целью войны – "демилитаризацией". После 16 марта, согласно расшифровкам с сайта Кремля, Путин ни разу не использовал это слово. До этого глава государства говорил об этих целях как минимум в 11 выступлениях и телефонных разговорах, о которых сообщалось на сайте Кремля.

Война России против Украины

Путинское вторжение в Украину началось утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Он объявил о планах "демилитаризировать" и "денацифицировать" Украину.

Сразу после обращения диктатора во всех крупных городах Украины раздались взрывы.

В преддверии полномасштабной войны, 21 февраля, президент РФ официально признал так называемые "ДНР" и "ЛНР".

Уже на следующий день, 22 февраля Совет Федерации РФ разрешил использование российской армии за границей. Фактически это было официальным разрешением Путину начать полномасштабную войну против Украины.

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