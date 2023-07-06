Вместо детской турбазы – военная, а в санатории – пыточная: оккупанты используют гражданских как живой щит

Враг захватывает детские заведения временно оккупированных населенных пунктов под свои военные базы. Он использует гражданских в качестве живого щита. Так, в населенном пункте Новопетровка Бердянского района Запорожской области, на территории корпуса детского санатория "Весна", российские военнослужащие обустроили военную базу,

Об этом говорится в строительстве Генштаба 6 июля.

В настоящее время на так называемой базе находятся более 800 российских военнослужащих и рассредоточена российская военная техника в непосредственной близости от жилых домов местных жителей.

А на Харьковщине, в населенном пункте Чумаковка, российские оккупанты переоборудовали под военную комендатуру базу отдыха "Ива", где проведут допросы и пытают патриотически настроенных граждан Украины.

Добавим, что авиация сил обороны Украины в сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 1 боеприпас, 6 артиллерийских средств на огневых позициях и 3 станции радиоэлектронной борьбы врага", — отметили в Генштабе.

На днях спутник Planet Labs зафиксировал новую базу обеспечения оккупантов во временно захваченном Крыму. Там враг обустроил новую военную базу на территории села Широкое вблизи Симферополя, на месте бывшего фермерского хозяйства.

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