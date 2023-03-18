"Вместо диверсантов находят ценные вещи": в Луганской области оккупанты мародерят в селах

На временно оккупированной Луганской области россияне прикрываются поиском диверсантов, в то время как грабят дома местных.

Оккупанты в селах на временно захваченной Луганщине под видом поиска диверсантов и партизан совершают мародерства.

Об этом сообщают в Луганской ОВА.

“В Сиротино, близ Северодонецка, оккупационные власти распространили информацию о проникновении диверсантов и работе партизан. Это стало причиной усиленного обыска населения. В закрытых домах вместо диверсантов находят ценные вещи”, – говорят в ОВА.

Кроме того, захватчики объявили о начале масштабных военных учений с привлечением всех мужчин призывного возраста из Старобельска, Счастья, Нового Айдара, Новопскова и Нижнетеплого.

Будут привлекать тех, кто уже имеет паспорт так называемой "ЛНР" или России. Таким образом, захватчики пытаются скрыть тотальную мобилизацию в этих населенных пунктах.

"А вот потери им скрыть не удается. Потому что, к примеру, в Сватовом пришлось обустраивать дополнительный госпиталь для раненых боевиков. Здание расположено в восточной части города. Там находится около 30 тяжелораненых военных ВС РФ, которые были завезены туда в течение последних двух суток", – говорят в ОВА.

В общей сложности в администрации отмечают увеличение количества тяжелораненых российских военных — эвакуационных рейсов на территорию России увеличилось с двух до трех в неделю. К обслуживанию раненых привлекают местных жителей, имеющих хоть какое-то медицинское образование.

Напомним, оккупанты на временно захваченной Луганщине глушат связь и закрывают населенные пункты, чтобы украинцы не могли передавать информацию с оккупированных территорий.

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