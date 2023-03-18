"Вместо диверсантов находят ценные вещи": в Луганской области оккупанты мародерят в селах

На временно оккупированной Луганской области россияне прикрываются поиском диверсантов, в то время как грабят дома местных.
Оккупанты в селах на временно захваченной Луганщине под видом поиска диверсантов и партизан совершают мародерства.
Об этом сообщают в Луганской ОВА.
“В Сиротино, близ Северодонецка, оккупационные власти распространили информацию о проникновении диверсантов и работе партизан. Это стало причиной усиленного обыска населения. В закрытых домах вместо диверсантов находят ценные вещи”, – говорят в ОВА.
Кроме того, захватчики объявили о начале масштабных военных учений с привлечением всех мужчин призывного возраста из Старобельска, Счастья, Нового Айдара, Новопскова и Нижнетеплого.
Будут привлекать тех, кто уже имеет паспорт так называемой "ЛНР" или России. Таким образом, захватчики пытаются скрыть тотальную мобилизацию в этих населенных пунктах.
"А вот потери им скрыть не удается. Потому что, к примеру, в Сватовом пришлось обустраивать дополнительный госпиталь для раненых боевиков. Здание расположено в восточной части города. Там находится около 30 тяжелораненых военных ВС РФ, которые были завезены туда в течение последних двух суток", – говорят в ОВА.
В общей сложности в администрации отмечают увеличение количества тяжелораненых российских военных — эвакуационных рейсов на территорию России увеличилось с двух до трех в неделю. К обслуживанию раненых привлекают местных жителей, имеющих хоть какое-то медицинское образование.
Напомним, оккупанты на временно захваченной Луганщине глушат связь и закрывают населенные пункты, чтобы украинцы не могли передавать информацию с оккупированных территорий.
Читайте также:
- Потери армии РФ перевалили за 164 тысячи: за сутки ликвидировано почти 900 солдат
- Захватчики нанесли 34 авиационных удара по территории Украины: новости с фронта от Генштаба ВСУ
- Сбито большинство воздушных целей: все подробности ночной атаки Украины иранскими дронами