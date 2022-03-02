Вместо доски – огромная дыра: в Харькове Россия ударила по школе (фото)

Вместо доски – огромная дыра: в Харькове Россия ударила по школе (фото)

Вместо доски в классе теперь огромная дыра.

В Харькове российский снаряд попал в школу №17, что на улице Академика Павлова на Салтовке. О жертвах и пострадавших не сообщается.

Фото разрушенного здания 2 марта опубликовало "Суспільне. Харків".

Вид снаружи и изнутри разрушенного класса. Вместо доски в нем теперь огромная дыра.

Напомним, что сегодня, 2 марта, российские военные выпустили ракету в здание Национальной полиции в Харькове. Предварительно пострадали три человека.