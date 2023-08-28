"Вместо грузовиков": оккупантам на фронт привезли лошадей из Башкирии (фото)

Оккупанты хвастаются, что животные "задействованы в объезде позиций и бесшумной перевозке грузов".

Российские оккупанты из Башкирии начали использовать на фронте в Украине лошадей.

Об этом пишут местные башкирские пропагандистские СМИ.

Отмечается, что из Башкирии на фронт привезли двух лошадей. Оккупанты хвастаются, что животные "задействованы в объезде позиций и бесшумной перевозке грузов".

Оккупант на коне / Фото: bashinform.ru

"На лошадях можно бесшумно и незаметно доставить всё что нужно до боевых позиций. На двух конях это порядка 200 кг. За утро можно успеть выполнить два рейса", – рассказывал главарь подразделения оккупантов, которого называют "Башкир".

Оккупанты признают, что лошади не привыкли к войне, поэтому очень пугливы и боятся звуков выстрелов и взрывов.

"Башкирские кони выносливые, сильные, умные. Идею их использования подал духовный наставник Хамза-хазрат. Сначала мы отнеслись к ней с юмором, но затем пересмотрели своё отношение. Посмотрим, как будут лошади работать и, если всё будет нормально, в будущем увеличим поголовье до 10 коней", – говорит оккупант "Башкир".

Лошадь оккупантов, которую притащили аж из Башкирии

В Сети с иронией восприняли новость о таком "усилении" оккупантов, отметив, что в РФ, очевидно, уже кончаются автомобили. Пользователи отмечают, что животных очень жалко, ведь они либо погибнут на минах или от осколков, либо станут "обедом" для хозяев-оккупантов.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Мариуполе постоянно происходят перестрелки и "бандитские разборки".

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