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Вместо "Киев за три дня": Шойгу сказал, когда Россия собирается закончить войну и "достичь целей"

Автор
Марина АзизоваМарина Азизова
Дата публикации
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Вместо "Киев за три дня": Шойгу сказал, когда Россия собирается закончить войну и "достичь целей"

Сергей Шойгу/Associated Press

По его словам, за этот срок Россия рассчитывает "достичь намеченных целей".

Россия рассчитывает завершить войну в Украине к 2025 году. Достичь целей "за два-три дня", как известно, захватчикам не удалось.

Как сообщают пропагандистские СМИ, на заседании коллегии российских генералов 26 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что "намеченные цели будут достигнуты к 2025 году".

“Продолжаем наращивать боевую мощь Вооруженных сил, в том числе за счет поставок современного вооружения и совершенствования подготовки войск с учетом опыта “специальной военной операции”. Последовательная реализация мер плана деятельности к 2025 году позволит достичь намеченных целей”, — сказал Шойгу на коллегии Минобороны РФ во вторник, 26 сентября.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал, что Украина и Россия находятся на третьей стадии войны: полковник рассказал, что это значит.

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Дата публикации
Просмотры
2237
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