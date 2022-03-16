Вместо McDonald's – "У дяди Вани": в России хотят зарегистрировать новую торговую марку (фото)

McDonald's перестал работать в РФ с 14 марта.

"У дяди Вани" – в России хотят зарегистрировать новую торговую марку вместо McDonald's.

Об этом сообщает Forbes.

Отмечается, что одно из российских ООО 12 марта даже уже подало заявку на регистрацию бренда и логотипа "Дядя Ваня". Как сообщает Реестр Федеральной службы по интеллектуальной собственности РФ, номер этой заявки 2022715219. Указанные цвета на торговой марке: красный, желтый, белый.

Коды, за которыми закреплена торговая марка, касаются закусочных, кафе, ресторанов, столовых, баров, услуг по приготовлению блюд с доставкой на дом и услуг личного повара.

Фото из открытых источников

Стоит отметить, что из-за военной агрессии против Украины с рынка РФ ушли ряд международных компаний, в том числе и McDonalds. На что отреагировал представитель Государственной думы Вячеслав Володин и предложил открыть российскую сеть быстрого питания под названием "Дядя Ваня".

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 21-й день. Оккупанты продолжают разрушать Харьков, Чернигов, Мариуполь, Волноваху, Житомир, Ахтырку, Сумы, Северодонецк, Днепр, другие города и села крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и уничтожая инфраструктуру.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские оккупанты убивают не менее 5 наших детей ежедневно. По состоянию на 16 марта от рук россиян погибли уже 103 ребенка.

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