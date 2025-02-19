Вместо НАТО и миротворцев: в FA дали советы Украины по гарантиям безопасности

Украина вряд ли в ближайшее время станет членом НАТО, а размещение европейских войск на ее территории не гарантирует завершения этой войны или предотвращения будущих конфликтов. В то же время, существуют другие механизмы, способные сдержать новые агрессивные действия России.

Об этом пишет Foreign Affairs.

Эксперты считают, что политикам следует рассмотреть альтернативы прямым гарантиям безопасности: как Украине повысить собственный потенциал сдерживания и устранить глубинные причины конфликта. В итоге такие меры окажутся более действенными и убедительными, чем ограниченные европейские миротворческие силы, остающиеся слишком зависимыми от США в критических сферах, таких как разведка и военная логистика.

Киев давно отмечает, что лучшим способом решения этой проблемы является предоставление Украине членства в НАТО в рамках потенциального мирного соглашения. По мнению государства, это оптимальный вариант, поскольку снимает из США ответственность за сдерживание грядущей войны. Для европейских государств это также было бы выгодным решением, ведь требовало бы меньше финансовых расходов, вооружений и военных развертываний, но опиралось бы преимущественно на гарантии, закрепленные в статье 5 НАТО.

Однако перспективы членства Украины в НАТО остаются призрачными в долгосрочной перспективе и маловероятными в краткосрочной. Это требовало бы от США и европейских государств сделать то, чего они избегают четыре года: непосредственно противостоять России на стороне Украины.

Украина должна сама себе обеспечить безопасность

В статье отмечается, что ключевым условием мирного соглашения, которое не оставит России пространства для перевооружения и нового наступления в ближайшие годы, является укрепление внутреннего оборонного потенциала Украины.

Издание отмечает, что восстановленные и надлежаще оснащенные Вооруженные силы Украины станут мощным сдерживающим фактором для Москвы. Поэтому вместо формальных обещаний вступления в НАТО или ограниченного развертывания европейских войск Киеву необходимы западные партнеры, готовые обеспечить его оружием и финансированием в случае будущей войны. Такой подход можно считать своеобразной гарантией безопасности, ведь он предусматривает как военную поддержку и обучение в мирное время, так и помощь в случае нового вооруженного конфликта.

"Но в отличие от развертывания войск или бумажных гарантий будущего вмешательства, гарантия вооружений для Украины ориентирована не на помощь извне, а на самопомощь, позволяющую ей создать надежный собственный оборонный потенциал", — акцентируют авторы публикации.

Они добавили, что опыт нынешней войны показывает необходимость определить приоритеты в действительно нужных Украине отраслях для защиты от российской агрессии.

Существует ряд доступных по стоимости мер, таких как минные заграждения и укрепления, которые могут значительно усложнить завоевание Украины. В то же время, ее собственная оборонная промышленность, при поддержке Запада, способна производить значительную часть необходимого вооружения внутри страны.

Однако некоторые отрасли следует отодвинуть на второй план, чтобы рационально использовать ограниченные ресурсы. К примеру, Украине не обязательно инвестировать в высококлассные истребители.

Правда, такой подход к внутреннему сдерживанию может осложнить предстоящие переговоры. В частности, во время переговоров в Стамбуле весной 2022 года Россия уже настаивала на ограничении для Украины определенных видов вооружений.

"Но нет причин, почему это должно быть несовместимо с мощным украинским сдерживанием, если западная помощь будет направлена на системы, эффективные для противодействия и защиты (например, противоракетная и статическая оборона, а не потенциал глубокого удара). При этом участники переговоров не должны соглашаться на существенные ограничения численности Вооруженных сил Украины, которые должны оставаться достаточно многочисленными для сдерживания России и защиты страны", – говорится в материале.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужны гарантии безопасности, которые зависят исключительно от партнеров из НАТО. Речь идет о финансировании ВСУ и оружии для них, тотальной ПВО и введении европейского военного контингента.