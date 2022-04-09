"Вместо пассажиров на местах поедут цветы": "Укрзалізниця" почтила память о 52 погибших в Краматорске

Акцию памяти устраивали в поездах в разных регионах страны.

В субботу, 9 апреля, "Укрзалізниця" оставила свободными места в нескольких поездах как знак памяти об убийстве российской ракетой мирных жителей на вокзале в Краматорске.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзалізниці".

"Вместо пассажиров, которые могли бы быть там, сегодня на этих местах поедут цветы. От Киева в Черновцы, Трускавец и Рахов, от Одессы до Львова, от Черновцов в Одессу и от Львова в Запорожье места в поездах под номером 52 будут пустыми. Неся страной нашу тоску по безвинным жертвам российской агрессии, по жизнях наших граждан, которые были отобраны жестоко и спланированы", — говорится в сообщении.

t.me/UkrzalInfo

В компании подчеркивают, что эту трагедию нельзя забыть. В "Укрзалізниці" выразили соболезнования семьям погибших.

Напомним, 8 апреля 2022 вооруженные силы России выпустили две крылатые ракеты по вокзалу в Краматорске Донецкой области. По предварительным данным, более 50 человек погибли. Среди убитых есть дети.

В Пентагоне и Европейском Союзе заявили о причастности России к ракетному удару по вокзалу в Краматорске Донецкой области. Они также осудили бомбардировки мирных людей, совершаемых российскими оккупантами.