Вместо призыва – рекрутинг: Умеров утвердил изменения кадровой политики Минобороны

Документ определяет стратегическое видение развития военной кадровой политики в сфере обороны Украины.
Министр обороны Рустем Умеров подписал приказ об утверждении Концепции военной кадровой политики в Украине до 2028 года.
Об этом пишет пресс-служба Минобороны.
Документ определяет стратегическое видение развития военной кадровой политики в сфере обороны в течение следующих пяти лет – как во время военного положения, так и в мирное время.
"Главный акцент концепции — гарантированное удовлетворение потребностей ВСУ в людях во время полномасштабной войны, интеграция в евроатлантическое пространство безопасности, взаимосовместимость ВСУ с Вооруженными силами государств-членов НАТО", — говорится в сообщении.
Ожидаемые результаты изменений:
- ВСУ перейдут на военную службу по контракту. Срочную военную службу заменят интенсивной военной подготовкой граждан призывного возраста;
- в Украине будет функционировать действенная система рекрутинга ВСУ профессиональным и мотивированным личным составом;
- человекоцентрический подход к управлению карьерой военнослужащих с учетом их образования, профессионального развития, гендерного равенства. Уровни возможности мужчин и женщин в ВСУ;
- усовершенствованная электронная система военного учета;
- автоматизированные и цифровые процессы управления персоналом;
- расширенное сотрудничество между украинскими высшими учебными заведениями и вузами государств-членов НАТО и ЕС;
- эффективная и прозрачная система денежного довольствия военнослужащих и обеспечения их жильем;
- усовершенствованное психологическое обеспечение;
- новая культура взаимоотношений между командирами и подчиненными;
- надлежащие условия для перехода от военной карьеры к гражданской жизни военнослужащих, подлежащих увольнению с военной службы.
Там также добавили, что мониторинг и оценку результатов внедрения Концепции будет осуществляться Комитетом по вопросам кадрового менеджмента в системе Министерства обороны Украины.
Напомним, иностранный поставщик вернет Минобороны почти 400 миллионов гривен из-за некачественных бронежилетов и шлемов для ВСУ.
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