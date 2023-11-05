Вместо призыва – рекрутинг: Умеров утвердил изменения кадровой политики Минобороны

Министр обороны Рустем Умеров подписал приказ об утверждении Концепции военной кадровой политики в Украине до 2028 года.

Об этом пишет пресс-служба Минобороны.

Документ определяет стратегическое видение развития военной кадровой политики в сфере обороны в течение следующих пяти лет – как во время военного положения, так и в мирное время.

"Главный акцент концепции — гарантированное удовлетворение потребностей ВСУ в людях во время полномасштабной войны, интеграция в евроатлантическое пространство безопасности, взаимосовместимость ВСУ с Вооруженными силами государств-членов НАТО", — говорится в сообщении.

Ожидаемые результаты изменений:

ВСУ перейдут на военную службу по контракту. Срочную военную службу заменят интенсивной военной подготовкой граждан призывного возраста;

в Украине будет функционировать действенная система рекрутинга ВСУ профессиональным и мотивированным личным составом;

человекоцентрический подход к управлению карьерой военнослужащих с учетом их образования, профессионального развития, гендерного равенства. Уровни возможности мужчин и женщин в ВСУ;

усовершенствованная электронная система военного учета;

автоматизированные и цифровые процессы управления персоналом;

расширенное сотрудничество между украинскими высшими учебными заведениями и вузами государств-членов НАТО и ЕС;

эффективная и прозрачная система денежного довольствия военнослужащих и обеспечения их жильем;

усовершенствованное психологическое обеспечение;

новая культура взаимоотношений между командирами и подчиненными;

надлежащие условия для перехода от военной карьеры к гражданской жизни военнослужащих, подлежащих увольнению с военной службы.

Там также добавили, что мониторинг и оценку результатов внедрения Концепции будет осуществляться Комитетом по вопросам кадрового менеджмента в системе Министерства обороны Украины.

Напомним, иностранный поставщик вернет Минобороны почти 400 миллионов гривен из-за некачественных бронежилетов и шлемов для ВСУ.

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