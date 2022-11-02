Вместо свадебного путешествия поехал на войну: в России семья похоронила уже двух оккупантов

Мужчина хотел отомстить за отчима, которого в мае ликвидировали в Украине.

В Волгограде похоронили ликвидированного в Украине 28-летнего оккупанта Евгения Орлова. Захватчик добровольно согласился убивать украинцев после того, как ВСУ ликвидировали на войне его отчима.

Об этом пишут волгоградские средства массовой пропаганды.

28-летнего оккупанта похоронили в Волгограде 1 ноября. Захватчик после того, как на войне против Украины в мае ликвидировали его отчима, добровольно пошел в военкомат и попросил его отправить убивать украинцев. Отчим оккупанта служил в террористической группировке так называемой "народной милиции ДНР". Ему был 41 год.

В некрологе оккупанта говорится, что в июне захватчик женился, однако он отказался от свадебного путешествия и захотел поехать на войну после смерти своего отчима, поскольку тот якобы воспитывал оккупанта, "как своего родного сына".

На войну захватчик добровольно уехал в сентябре, а уже 24 октября его ликвидировали. Прах оккупанта похоронят в одной могиле с его отчимом.

Война России против Украины

24 февраля российский диктатор Путин начал полномасштабную войну против Украины. Причиной нападения и массовых убийств украинцев Путин назвал "демилитаризацию" и "денацификацию" Украины. Впоследствии маразматики в Кремле добавили, что они еще и планируют провести десатанизацию и придумали новую басню о боевых комарах.

В конце сентября диктатор Путин объявил в РФ "частичную мобилизацию". Он обещал захватчикам месячную подготовку и выплаты. Но уже через две недели российские пропагандисты начали публиковать некрологи о погибших в Украине оккупантах.

По состоянию на 2 ноября ВСУ ликвидировали 73 270 оккупантов, сбили 277 самолетов, 258 вертолетов и уничтожили 2714 танков.

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