Вместо "вагнеровцев": разведка Британии оценила боеспособность российских десантников в Бахмуте

Российские ВДВ начинают играть все более весомую роль в Бахмуте.
После выхода части подразделений ППК "Вагнер" из Бахмута и его окрестностей в городе растет роль российских диверсантов.
Об этом говорится в новом отчете Минобороны Великобритании в Twitter.
Заменить "вагнеровцев" руководство РФ решило регулярными подразделениями российской армии, в том числе десантниками.
"Российские ВДВ начинают играть все более весомую роль в Бахмуте: сейчас в сектор перебросили части 76-й и 106-й дивизий и еще две дополнительные отдельные бригады ВДВ", – рассказывают в обзоре.
Несмотря на значительные потери своего "элитного" статуса, отмечают в отчете, РФ удалось уберечь часть этого более профессионального резерва.
"Поскольку сейчас их пришлось развернуть для удержания линии фронта в Бахмуте, вероятно, российские силы будут иметь меньше возможностей реагировать на трудности на оперативном уровне", — отмечают в обзоре.
Между тем лидер российских наемников так называемой ПВК Вагнер Евгений Пригожин обвинил представителей Минобороны РФ в заминировании путей для отступления из Бахмута.
Накануне Пригожин заявил, что 1 июня значительная часть его наемников вышла из Бахмута.
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