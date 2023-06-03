Вместо "вагнеровцев": разведка Британии оценила боеспособность российских десантников в Бахмуте

Российские ВДВ начинают играть все более весомую роль в Бахмуте.

После выхода части подразделений ППК "Вагнер" из Бахмута и его окрестностей в городе растет роль российских диверсантов.

Об этом говорится в новом отчете Минобороны Великобритании в Twitter.

Заменить "вагнеровцев" руководство РФ решило регулярными подразделениями российской армии, в том числе десантниками.

"Российские ВДВ начинают играть все более весомую роль в Бахмуте: сейчас в сектор перебросили части 76-й и 106-й дивизий и еще две дополнительные отдельные бригады ВДВ", – рассказывают в обзоре.

Несмотря на значительные потери своего "элитного" статуса, отмечают в отчете, РФ удалось уберечь часть этого более профессионального резерва.

Также читайте Под Хмельницким будет громко: жителей предупреждают о взрывах

"Поскольку сейчас их пришлось развернуть для удержания линии фронта в Бахмуте, вероятно, российские силы будут иметь меньше возможностей реагировать на трудности на оперативном уровне", — отмечают в обзоре.

Между тем лидер российских наемников так называемой ПВК Вагнер Евгений Пригожин обвинил представителей Минобороны РФ в заминировании путей для отступления из Бахмута.

Накануне Пригожин заявил, что 1 июня значительная часть его наемников вышла из Бахмута.

Читайте также: