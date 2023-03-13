Вместо заключенных: Пригожин проводит вербовку в ППК "Вагнер" в российских вузах — разведка Британии

С начала марта ПИК "Вагнер" создал группы в спортивных центрах по меньшей мере в 40 локациях по всей России.

Главарь ППК "Вагнер" Евгений Пригожин вынужден будет сократить количество "вагнеровцев" в Украине, если запрет на вербовку заключенных сохранится. Из-за чего он разворачивает вербовку в русских вузах.

Об этом сообщает Минобороны Британии.

В обзоре говорится, что за последние недели Пригожин, вероятно, потерял доступ к рекрутингу в российских тюрьмах на фоне постоянных споров с руководством Минобороны России. Поэтому главарь преступной группировки усилил набор среди свободных жителей РФ.

"Около половины заключенных, которых "Вагнер" уже отправил в Украину, вероятно, стали жертвами, и новые инициативы вряд ли компенсируют потерю вербовки осужденных", — говорится в сообщении.

По данным Пригожина, с начала марта 2023 года "Вагнер" создал выездные группы в спортивных центрах не менее 40 населенных пунктов. 12 марта. Более того, в последние дни вагнеровские вербовщики в масках также проводили беседы о карьере в московских вузах, раздавая опросники под названием "анкета молодого солдата".

Также читайте Террорист Гиркин рассказал о провале зимней кампании РФ на фронте

С начала марта 2023 года "Вагнер" создал информационно-пропагандистские группы, базирующиеся в спортивных центрах по меньшей мере в 40 местах по всей России.

Напомним, что конфликт между Минобороны России и руководителем ПИК "Вагнер " Евгением Пригожиным, вероятно, достиг своего апогея на фоне Бахмутской битвы. Российское руководство планирует свергнуть вину за провалы "мобиков" на войне в Украине на Пригожина и его "вагнеровцев".

Тем временем главарь российской частной военной компании "Вагнера", повар "Путина" Евгений Пригожин сделал "политический каминг-аут" и объявил об амбициях баллотироваться в президенты Украины на выборах 2024 года.

Читайте также: