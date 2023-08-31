"Вместо жизни – выживание": что происходит в Мариуполе сейчас (фото)

В городе уничтожены все ЦПАУ и разветвленная медицинская система.

В оккупированном Мариуполе люди живут в аварийных, полуразрушенных домах и стоят в длинных очередях в "государственные" учреждения.

Об этом сообщил Мариупольский горсовет.

Там отметили, что в Мариуполе почти за полтора года оккупации почти ничего не изменилось. В частности, большинство поврежденных в результате войны домов до сих пор находятся в полуразрушенном состоянии.

"Псевдоремонты не улучшают условия жизни, а делаются только для отмывания средств", – отметили в горсовете.

Разрушения в Мариуполе/Скриншот

Кроме того, мариупольцы вынуждены стоять в длинных очередях, чтобы получить любой документ или попасть в больницу. Все из-за уничтожения всех ЦПАУ и разветвленной медицинской системы.

"Вместо жизни – выживание..." – резюмировали в городском совете.

Жители Мариуполя вынуждены стоять в длинных очередях/Скриншот

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: История Мариуполя через человеческие жизни! Трагедия города на больших экранах

Напомним, по оценкам американского Института изучения войны, власти РФ планируют превратить Мариуполь в город с преимущественно этническим российским населением после систематических и, возможно, умышленных усилий по избавлению города от этнических украинцев.

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