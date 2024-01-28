"ВМС нужны корабли – будем рады принять британские фрегаты": Неижпапа

Украинскому морскому флоту нужны военные корабли – Украина заинтересована в британских фрегатах, которые Королевскому флоту, вероятно, придется "списать".

Об этом в интервью Sky News рассказал командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа.

"ВМС нужны военные корабли, потому что мы понимаем, что без кораблей нет флота. Поэтому если будет принято такое решение, касающееся возможности передачи двух фрегатов Военно-морским силам Украины, мы будем этому очень рады", — сказал командующий.

Речь идет о фрегатах HMS Argyll и недавно отремонтированном HMS Westminster. Британские СМИ сообщали, что Великобритания вынуждена "списать" эти корабли, чтобы перенаправить обслуживающих их моряков на фрегаты нового класса.

Напомним, Турция не дала разрешения на проход в Черное море двум кораблям-миноискателям, которые Великобритания безвозмездно передала Украине.

Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что Военно-морские силы не предоставляли запрос Турции о прохождении этих тральщиков в Черное море. Поскольку Турция сразу квалифицировала "специальную военную операцию" России против Украины как войну и в соответствии со статьей 19 Конвенции Монтре закрыла свои проливы для военных кораблей воюющих сторон (России и Украины).

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