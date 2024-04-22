ВМС – о поражении корабля "Коммуна": "Это деимпериализация российского флота"

Поражение корабля "Коммуна" в оккупированном Крыму – это деимпериализация российского флота. Судно до последнего выполняло задачи и имело на борту соответствующее оборудование, подводные дроны.

Об этом спикер Военно-морских сил ВСУ, капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук рассказал в эфире телемарафона.

Плетенчук ответил на вопрос, насколько судно "Коммуна" было важным для РФ.

"Несмотря на свой почтенный возраст, это было очень уникальное судно обеспечения. И, конечно, его выход из строя – это даже не декоммунизация, это уже деимпериализация российского флота", – высказался спикер ВМС.

Он сообщил, что корабль до последнего выполнял задачи в море и имел на борту соответствующее оборудование, подводные дроны.

В качестве примера Плетенчук привел, что россияне использовали "Коммуну" для поиска элементов на месте затопления крейсера "Москва", интересовавших руководство Черноморского флота.

"То есть он (корабль "Коммуна" – ред.) соответствующие дроны опускал на эти локации", – уточнил капитан.

"Можно сказать, что оно (судно – ред.) до последнего выполняло задачи по назначению. И последним его назначением, как вы видите, стало прикрытие собственным корпусом боевых кораблей в гавани. То есть враг избрал тактику прятать одни единицы (кораблей – ред.) за другими непосредственно в Крыму", – рассказал спикер ВМС.

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Он также проинформировал, что после успешной кампании по вытеснению ЧФ из Крыма и его переброски в Новороссийск на самом деле в бухте оккупированного Севастополя и в целом на полуострове у врага остается достаточно большое количество кораблей. Но это, в некотором роде, второстепенные суда.

"Самые ценные активы, как вы уже слышали, находятся в Новороссийске. Здесь (в Крыму – ред.) мы можем увидеть большие десантные корабли, например, остающиеся в ремонте, другие суда обеспечения, мини-тральщики. То есть все то, чем, пожалуй, РФ, можно сказать, готова пожертвовать, чтобы сохранить свой основной боевой потенциал", – объяснил Плетенчук.

Напомним, 21 апреля спикер ВМС подтвердил, что украинские силы поразили российское судно "Коммуна" в оккупированном Севастополе. Характер повреждений верифицируется, но "однозначно корабль выполнять задачи теперь не способен".

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