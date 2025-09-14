ВМС Украины поразили коммуникационный узел Черноморского флота РФ в Крыму / © Facebook/ВМС ВС Украины

На временно оккупированном полуострове Крым продолжается системное поражение важных военных объектов россиян.

ВМС Украины нанесли удар по коммуникационной инфраструктуре врага, парализовав один из узлов управления ЧФ РФ.

В ночь на 11 сентября Военно-Морские Силы Украины поразили коммуникационный узел Черноморского флота РФ, расположенный на территории 184 научно-исследовательской экспериментальной базы в Севастополе, во временно оккупированном Крыму.

Как сообщили в ВМС, указанный объект выполнял функцию управления подразделениями ЧФ РФ, обеспечивая координацию боевых действий и связь.

Напомним, 31 августа российские телеграмм-каналы и издание "Милитарный" сообщили, что украинские дроны и ракеты "Нептун" атаковали объекты врага в Крыму . Утверждалось об уничтожении вертолетов Ми-8 и Ми-24 в Симферополе и повреждении шести катеров возле Волошино.