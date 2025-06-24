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ВМС Украины уничтожили катер окупантов с десантом: момент ликвидации попал на видео
Командующий ВМС Алексей Неежпапа сообщил об успешной ликвидации вражеского судна у западного побережья Херсона.
Украинские защитники уничтожили очередной катер Черноморского флота страны-агрессорки РФ, который двигался вдоль западного побережья Херсона.
Об этом во вторник, 24 июня, сообщил командующий Военно-Морскими Силами Вооруженных Сил Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа в Facebook и опубликовал кадры поражения вражеского судна.
«Уничтожен очередной катер черноморского флота с двигавшимся вдоль западного побережья Херсощины. Спасибо за победу!» — отметил Неижпапа.
Напомним, ранее вицеадмирал Алексей Неижпапа рассказал об украинских корветах ADA — новом оружии в морской войне и миссиях НАТО. Корветы типа Ada являются современными кораблями прибрежной зоны, обладающими возможностями противолодочных операций и патрулирования в открытом море с широким использованием в конструкции принципов стелс-технологии.