ВМС Украины уничтожили катер окупантов с десантом: момент ликвидации попал на видео

Момент уничтожения вражеского катера с десантом попал на видео / © скриншот с видео

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Украинские защитники уничтожили очередной катер Черноморского флота страны-агрессорки РФ, который двигался вдоль западного побережья Херсона.

Об этом во вторник, 24 июня, сообщил командующий Военно-Морскими Силами Вооруженных Сил Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа в Facebook и опубликовал кадры поражения вражеского судна.

«Уничтожен очередной катер черноморского флота с двигавшимся вдоль западного побережья Херсощины. Спасибо за победу!» — отметил Неижпапа.

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Дата публикации 09:32, 24.06.25 Количество просмотров 39 Бойцы ВМС ВСУ показали момент уничтожения российского катера вместе с десантом

Напомним, ранее вицеадмирал Алексей Неижпапа рассказал об украинских корветах ADA — новом оружии в морской войне и миссиях НАТО. Корветы типа Ada являются современными кораблями прибрежной зоны, обладающими возможностями противолодочных операций и патрулирования в открытом море с широким использованием в конструкции принципов стелс-технологии.