ВМС Украины уничтожили российский корабль "Ковровец": что известно

В ночь на 19 мая Силы обороны Украины уничтожили морской тральщик ЧФ РФ проекта 266-М "Ковровец".

Об этом сообщила пресс-служба ВМС Украины.

"Военно-морские силы ВС Украины вместе с побратимами продолжают приближать нас к Победе", — говорится в сообщении.

Отметим, ранее тг-канал "Крымский ветер" сообщил о трех "прилетах" в корабль в районе Инженерной бухты Севастополя. Также сообщалось, что пораженный корабль ЧФ россияне убрали из бухты, вероятно, на судоремонтный завод.

В свою очередь, российские власти сообщали об уничтожении средствами ПВО девяти оперативно-тактических ракет ATACMS и одного БПЛА над территорией оккупированного Крыма в ночь на 19 мая.

Напомним, 6 мая подразделение ГУР Group 13 с помощью ударного морского дрона Magura V5 уничтожило российский скоростной патрульный катер "Мангуст".

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