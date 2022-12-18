ВМС ВСУ рассказали, сколько кораблей Россия держит на боевом дежурстве в морях

Россия не вывела ни одного носителя "Калибров" в Черное море, однако держит их в Средиземном.

В воскресенье, 18 декабря, в Черном море на боевом дежурстве находятся до восьми российских кораблей. Из них ни одного носителя крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВС Украины.

В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до двух кораблей.

В Средиземном море – девять вражеских кораблей, из них пять носителей крылатых ракет "Калибр": общий залп – 72 ракеты.

Также сообщается, что за сутки, в интересах России проход по Керчь-Еникальскому проливу совершили: до Азовского моря – восемь судов, из них одно судно двигалось из пролива Босфор; к Черному морю – шесть судов, из них два судна продолжили движение в направлении пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря", — говорится в сообщении.

Напомним, в ГУР заявили, что Россия руководствуется собственной логикой касательно новых массированных ракетных атак.

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