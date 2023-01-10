"Внесли немного стиля": в Белгородской области РФ жители огородили неразорвавшийся снаряд розовым тазом

Боеголовка лежит во дворе уже две недели, ее не могут утилизировать из-за бюрократии и постоянных обстрелов.

В России на хуторе Панков Белгородской области местные жители огородили неразорвавшийся снаряд розовым тазом. Чтобы никто на него не наткнулся.

Об этом сообщает российский телеgram-канал Mash.

"Народная смекалка прямо с хутора Панков Белгородской области. Местные жители огородили неразорвавшийся снаряд розовым тазиком. Чтобы никто на него случайно не наткнулся", — говорится в сообщении.

Отмечается, что боеголовка находится во дворе уже две недели. Все это время ее не могут утилизировать из-за бюрократии и постоянных обстрелов.

"Чтобы ведомствам заполнить 100500 бумажек, нужно приехать к хуторянам и осмотреть место. А приехать не получается. Потому что подобных ситуаций много. Панковчанам посоветовали не приближаться к снаряду. Но те не послушались, заветы покойной Вивьен Вествуд и внесли немного стиля", – иронизирует Mash.

Напомним, во временно оккупированном РФ Крыму становится все жарче. В автомобиль туристов из России, приехавших отдохнуть на украинский полуостров, прилетел снаряд.

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