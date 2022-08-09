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Внимание! Крым. Воздушная тревога: сеть "взорвалась" мемами на "хлопок" в оккупированном полуострове (фото)

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Внимание! Крым. Воздушная тревога: сеть "взорвалась" мемами на "хлопок" в оккупированном полуострове (фото)

Фото из открытых источников

Во вторник, 9 августа, на главном аэродроме временно оккупированного Крыма, расположенном в Новофедоровке, прогремела серия мощных взрывов.

Из-за взрывов россияне начали массово бежать с украинского полуострова. В сети публикуют видео, на которых видно, как на подъезде к Крымскому мосту — огромные пробки из желающих скрыться с полуострова.

Реакция украинцев на события в Крыму не заставила себя ждать. ТСН.ua собрал самые яркие мемы на "хлопок" в Новофедоровке.

Пользователи социальных сетей предупреждают оккупировавших украинский полуостров россиян о том, что в Крыму "скоро будет раздаваться сигнал воздушной тревоги".

Между тем, генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский пошутил, что скоро в продаже появится новая марка.

Также пользователи отреагировали на ложь Министерства обороны РФ, что взрывы в Новофедоровке произошли вроде бы из-за "детонации авиационных боеприпасов".

Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников
©

Известный украинский шоумен и волонтер Сергей Притуланаписал : "Когда не прикрывает ПВО – прикрывает пропаганда, версиями об "окурках", "детонации нескольких боеприпасов", "пожар при погрузке". Слышали, знаем. Слава ВСУ! Крым – это Украина!".

Напомним, во вторник, 9 августа, в российских телеграмм-каналах появилась информация о взрывах в оккупированном Крыму, в том числе в Новофедоровке.

Оккупационные власти подтвердили факт взрывов в Новофедоровке. Так называемый "председатель" Крыма Сергей Аксенов заявил, что уехал в Новофедоровку, где произошли взрывы. О том, что происходит на полуострове – читайте ЗДЕСЬ.

Между тем, в Кремле заявили, что причиной взрывов в Новофедоровке стала "детонация авиационных боеприпасов". Кроме того, в Минобороны РФ сообщают, что якобы во время взрывов никто не пострадал. Принимаются меры по тушению пожара.

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