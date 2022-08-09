Внимание! Крым. Воздушная тревога: сеть "взорвалась" мемами на "хлопок" в оккупированном полуострове (фото)

Во вторник, 9 августа, на главном аэродроме временно оккупированного Крыма, расположенном в Новофедоровке, прогремела серия мощных взрывов.

Из-за взрывов россияне начали массово бежать с украинского полуострова. В сети публикуют видео, на которых видно, как на подъезде к Крымскому мосту — огромные пробки из желающих скрыться с полуострова.

Реакция украинцев на события в Крыму не заставила себя ждать. ТСН.ua собрал самые яркие мемы на "хлопок" в Новофедоровке.

Пользователи социальных сетей предупреждают оккупировавших украинский полуостров россиян о том, что в Крыму "скоро будет раздаваться сигнал воздушной тревоги".

Между тем, генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский пошутил, что скоро в продаже появится новая марка.

Также пользователи отреагировали на ложь Министерства обороны РФ, что взрывы в Новофедоровке произошли вроде бы из-за "детонации авиационных боеприпасов".

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Известный украинский шоумен и волонтер Сергей Притуланаписал : "Когда не прикрывает ПВО – прикрывает пропаганда, версиями об "окурках", "детонации нескольких боеприпасов", "пожар при погрузке". Слышали, знаем. Слава ВСУ! Крым – это Украина!".

Это я бегу показывать всем новости о Крыме pic.twitter.com/ohXK0rQpTI — Мари Кравченко (@sea_inside3) August 9, 2022

Напомним, во вторник, 9 августа, в российских телеграмм-каналах появилась информация о взрывах в оккупированном Крыму, в том числе в Новофедоровке.

Оккупационные власти подтвердили факт взрывов в Новофедоровке. Так называемый "председатель" Крыма Сергей Аксенов заявил, что уехал в Новофедоровку, где произошли взрывы. О том, что происходит на полуострове – читайте ЗДЕСЬ.

Между тем, в Кремле заявили, что причиной взрывов в Новофедоровке стала "детонация авиационных боеприпасов". Кроме того, в Минобороны РФ сообщают, что якобы во время взрывов никто не пострадал. Принимаются меры по тушению пожара.

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