Оккупанты начали оставлять после себя мины-ловушки с растяжками в Киеве и Херсоне: что делать?

Внимание! В Киеве и Херсоне оккупанты оставляют после себя мины-ловушки

Внимание! В Киеве и Херсоне оккупанты оставляют после себя мины-ловушки

Делают это вблизи объектов гражданской инфраструктуры. Поэтому граждан просят быть очень осторожными.

Об этом сообщают в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Пока установленные оккупационными войсками мин-ловушек с растяжками были зафиксированы в Киеве и Херсоне. Украинцев просят осторожничать во время передвижения по городам, где проходили бои. Оккупанты коварны и они не гнушаются никакими способами, чтобы нанести вред гражданскому населению Украины.

Нашли подозрительный объект: что делать?

Инструкция достаточно проста: