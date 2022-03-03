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Внимание! В Киеве и Херсоне оккупанты оставляют после себя мины-ловушки

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Внимание! В Киеве и Херсоне оккупанты оставляют после себя мины-ловушки

Оккупанты начали оставлять после себя мины-ловушки с растяжками в Киеве и Херсоне: что делать?

Делают это вблизи объектов гражданской инфраструктуры. Поэтому граждан просят быть очень осторожными.

Об этом сообщают в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Пока установленные оккупационными войсками мин-ловушек с растяжками были зафиксированы в Киеве и Херсоне. Украинцев просят осторожничать во время передвижения по городам, где проходили бои. Оккупанты коварны и они не гнушаются никакими способами, чтобы нанести вред гражданскому населению Украины.

Нашли подозрительный объект: что делать?

Инструкция достаточно проста:

  1. Не трогайте объект.
  2. Сразу сообщите о подозрительном предмете полиции (102) или подразделении ГСЧС (101).
  3. Старайтесь предупреждать прохожих о возможной опасности.
  4. Удалитесь от объекта подальше.
  5. Не используйте мобильный телефон вблизи предмета.
  6. Дождитесь специалистов, чтобы указать местонахождение подозрительного объекта.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО - 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники - 374,
  • легкие скоростные катера - 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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