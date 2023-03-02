Внутреннее противостояние между гражданами России: в ГУР прокомментировали события в Брянской области

Инцидент с "диверсантами" в Брянской области РФ – это внутреннее противостояние между гражданами России.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов, передает "Суспильне".

"Так называемая Российская Федерация — это абсолютно нестабильное образование с колоссальным количеством внутренних конфликтов: межнациональных, социальных, политических. И действительно, имеют место быть, в частности, вот такие вещи, которые говорят о противостоянии внутри самой РФ между гражданами самой Российской Федерации", — сказал он.

По словам представителя ГУР, есть публичные свидетельства нахождения бойцов "Русского Добровольческого корпуса" на той территории.

"Это свидетельствует о том, что, наверное, народ России начинает просыпаться против кровавой путинской диктатуры", — предположил Юсов.

Также он добавил, что информацию о погибших или травмированных нужно проверять дополнительно.

"Насколько известно, в частности, из заявления РДК, что они воюют не против гражданского населения, а исключительно против режима Путина и тех, кто ему служит", — уточнил Юсов.

Напомним, что ответственность за инцидент с обстрелом в Брянской области взял на себя "Русский добровольческий корпус. ТСН.ua собрал все подробности инцидента на Брянщине.

Что известно о РДК

На видео РДК, которое появилось сегодня после инцидента в Брянщине, — Александр с позывным "Фортуна" (он держит флаг в руках). По информации "Суспильного", это россиянин, с первых дней полномасштабного вторжения России в составе добровольческого формирования пошел защищать Ирпень Киевской области, где и проживал до этого. Он родом из Новосибирска, живет в Украине с 2017 года.

Второй мужчина в кадре — командир "Русского добровольческого корпуса" Денис Никитин. В сюжете ТСН он рассказывал, что является москвичем во втором поколении.

Российский добровольческий корпус – военное подразделение ВСУ, сформированное в августе 2022 года. Входит в состав Интернационального легиона ТРО Украины. По словам Никитина, его подразделение находится в составе 98 батальона ТРО Азов Днепр.

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