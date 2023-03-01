"Внутренние атаки": на Банковой отвергли причастность Украины к взрывам в РФ

В России нарастают процессы паники и распада.

Украина ведет оборонную войну, чтобы освободить все свои территории от оккупантов, и не наносит ударов по территории России.

Об этом сообщает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

Подоляк подчеркнул, что в России нарастают процессы паники и распада и инциденты с атаками дронов в РФ связаны с паническими процессами среди россиян.

"Украина не наносит ударов по территории РФ. Украина ведет оборонную войну, чтобы деоккупировать все свои территории. Это аксиома. В РФ нарастают панически-дезинтеграционные процессы, что отражено увеличением внутренних атак на объекты инфраструктуры со стороны неопознанных летающих объектов", – подчеркнул Подоляк.

Напомним, 28 февраля в РФ неизвестные дроны атаковали нефтебазу "Роснефти" в Туапсе. По информации местных телеграмм-каналов, дроны были начинены взрывчаткой. Якобы, дроны упали в 100 метрах от нефтехранилища.

А уже вечером 28 февраля взрывы прогремели у российского военного аэродрома "Ейск", откуда взлетают вражеские самолеты для бомбардировок городов Украины.

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