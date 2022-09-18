"Внутренняя самомобилизация": РФ вербует людей на войну с Украиной под видом охранников

Кандидаты, подписавшие контракт, проходят недельный курс стрелковой подготовки и сразу направляются в зону боевых действий.

Путинскому режиму не хватает человеческих ресурсов для отправки на войну в Украине. Поэтому на территории РФ проводятся мероприятия так называемой "внутренней самомобилизации".

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 18 сентября.

Так, в Курской области людей вербуют на войну под видом набора кандидатов в подразделения материально-технического обеспечения, а в Нижегородской области, в частности, сотрудников организации "Атомоохрана" — якобы в подразделения охраны важных объектов.

Кандидаты, подписавшие контракт, проходят недельный курс стрелковой подготовки и направляются на пополнение в зону боевых действий.

На временно оккупированной территории Луганской области, в частности в Беловодском районе, объявлен новый набор так называемых "подразделений МВД". После значительных потерь в боях большинство штатных сотрудников сбежали или дезертировали на территорию РФ.

Ранее в Генштабе рассказали об успехах ВСУ на фронте.

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