Внутри – 500 вооруженных боевиков: Зеленский ответил, может ли быть взрыв на ЗАЭС

Оккупанты на территории ЗАЭС вооружены и имеют взрывчатку. Сама станция не работает.

В настоящее время на территории Запорожской АЭС находятся около 500 вооруженных российских оккупантов.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в интервью французским телеканалам TF1 и LCI.

"Там (на территории ЗАЭС. – Ред.) находится 500 боевиков, у них взрывчатка, все они вооружены, они выдают пищу, воду по часам техническому персоналу. Станция не работает. Может ли быть взрыв? Зависит от людей внутри. Я думаю, зависит все от этих 500 боевиков", – сказал глава государства.

Также президент ответил на вопросы журналистов, готова ли РФ применить ядерное оружие.

"Это слабость. Применение ядерного оружия в наше время, без шуток, это серьезный вопрос, говорит о неадекватности и слабости. Это третья мировая война. Это миллионы жертв. Это превращение в руины того или иного города, государства и мира. Это полная неадекватность, это больные головой люди. Это неадекватные люди, им нужно к врачу", – считает Зеленский.

Ситуация на ЗАЭС: последние новости

Ранее советник ОП Алексей Арестович заявил, что россияне могут покинуть Запорожскую АЭС и город Энергодар, выдав это за "жест доброй воли". Это мнение поддержал и военный эксперт Роман Свитан.

Президент Франции Эммануэль Макрон 13 декабря заявил о существовании соглашения о выводе вооружения из Запорожской АЭС. Он сообщил, что сейчас ведутся переговоры по условиям вывода.

В тот же день премьер Денис Шмигаль уточнил, что "конкретики" по освобождению ЗАЭС пока нет.

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