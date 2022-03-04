Во двор дачи Зеленского в Конча-Заспе упал, вероятно, обломок ракеты – фото

Инцидент прокомментировал и сам глава государства.

Во двор президентской дачи в Конча-Заспе упал, вероятно, обломок ракеты.

Об этом сообщил спикер Владимира Зеленского Сергей Никифоров на странице в Facebook. Никифоров также обнародовал соответствующие фотографии.

facebook.com/sergii.nykyforov

facebook.com/sergii.nykyforov

Инцидент прокомментировал и сам глава государства: "Мимо".