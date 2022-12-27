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Во дворах валяются обломки: армия РФ обстреляла Никопольщину из "Градов" и тяжелой артиллерии (фото)

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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© Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
© Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
© Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Россияне ночью 5 раз ударили по Днепропетровщине.

Российские оккупационные войска в ночь на 27 декабря пять раз из "Градов" и тяжелой артиллерии ударили по Никопольщине Днепропетровской области.

Об этом рассказал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

В результате обстрела РФ 40 вражеских снарядов прилетели в три громады — Никопольскую, Красногригорьевскую и Марганецкую.

В Никополе изуродовано несколько частных домов и несколько хозяйственных построек. Разбита линия электропередач.

В Красногригорьевской громаде российские снаряды повредили шесть частных домов, два газопровода и электросеть. Зацепили и парники и магазин. В Марганецкой громаде последствия ночных ударов еще выясняются.

Люди, к счастью, живы. В остальных районах обошлось без атак и на эту минуту спокойно.

Напомним, оккупанты постоянно обстреливают Днепропетровщину. На днях армия России направила на Никопольский район 60 снарядов. В результате вражеских атак повреждены гаражи, автомобили промышленного предприятия, имущество садового общества, линии электропередач.

Как сообщалось, в Запорожье в ночь на 27 декабря во время воздушной тревоги слышны звуки взрывов.

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Дата публикации
Просмотры
140
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