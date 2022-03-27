"Во Франции кинотеатры работали, а в Украине выжигается все", — Зеленский о российской оккупации

"Во Франции кинотеатры работали, а в Украине выжигается все", — Зеленский о российской оккупации

По словам президента, оккупация происходит жестче, потому что интенсивнее.

Из-за российской оккупации через несколько месяцев каждый в семье будет потеря - та или иная.

Об этом глава государства рассказал в интервью российским СМИ.

"Выгнали, ранили, у ребенка что-то произошло, переехал человек, уехал в Польшу, уехал в Болгарию, уехал в другую страну, не нашел работу или нашел работу, неважно. Неважно. Испугался. Ребенок стал заикаться из-за взрывов, бог его знает. У всех будет в семье какое-то горе. Конечно, не Вторая Мировая война. Конечно, не годы оккупации. Мы правда не закончили, поэтому… Но и технологии другие", — отметил он.

По словам президента, оккупация происходит жестче, потому что интенсивнее.

"Я не хочу даже сравнивать с фашизмом. Я не хочу сравнивать. Мы понимаем, что оккупации разные...", — сказал он.

По словам Зеленского, невыгодно было стирать с лица земли города, потому что когда оккупируешь, надо чтобы там кто-то жил, работал.

"Тебе же там будут твои трусы стирать, ты, военный, солдат. Ты же там стоишь – кто это должен делать? Мыть, убирать, готовить еду, где жить. Кинотеатры работали во Франции и все такое, понимаете? Здесь не так. В общем не так. Здесь заходят: если местные власти или кто-то не желают, местную власть убрали; люди начинают что-то там кричать – выжигается все", — резюмировал он.

Также Зеленский рассказал о катастрофических последствиях вторжения РФ. Из-за постоянных обстрелов, бомбардировок российскими военными некоторых населенных пунктов Украины нет, их сравняли с землей, нет ни гражданских, ни военных объектов инфраструктуры.

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