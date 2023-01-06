Во Франции отреагировали на "прекращение огня" со стороны России: "Это еще одно доказательство цинизма"

В МИДе Франции подчеркнули, что мир не может быть достигнут без полного вывода российских войск со всей территории Украины.

Во Франции отреагировали на объявленное Россией прекращение огня, заявив, что это никого не может ввести в заблуждение, и что страна-агрессор продолжает атаковать Украину.

Об этом говорится в официальном сообщении французского МИД 6 января.

"Одностороннее объявление Кремлем режима прекращения огня по случаю православного Рождества никого не может ввести в заблуждение. Франция подтверждает свое глубокое убеждение, что справедливый и крепкий мир не может быть достигнут без полного вывода российских войск со всей территории Украины", — подчеркнули в министерстве.

Там также назвали заявление России о прекращении огня "грубой попыткой скрыть свою ответственность, в то время как она продолжает усиливать свои злоупотребления и постоянно бомбить всю украинскую территорию, нацеливая, в частности, посреди зимы, на критические объекты и гражданское население".

"Это еще одно доказательство цинизма России, которая с 24 февраля постоянно демонстрирует, что не хочет мира и не обращает внимания на уважение своих международных обязательств, в частности вытекающих из Устава Организации Объединенных Наций", — отметили в МИД Франция.

Там добавили, что Франция полностью поддерживает "мирный план из 10 пунктов", представленный президентом Украины Владимиром Зеленским.

Реакция мира на "прекращение огня" от Путина

Спикер Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что ни одно временное прекращение огня "не заменит справедливый мир в соответствии с Уставом ООН и международным правом".

Комментируя объявление Россией "прекращения огня", президент США Джо Байден напомнил, что на Рождество 25 декабря и Новый год президент РФ Владимир Путин был готов бомбить детсады и больницы в Украине.

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила — если бы Путин хотел мира, он бы забрал своих солдат домой, и война бы закончилась.

А глава Евросовета Шарль Мишель назвал объявленное Россией прекращение огня фальшивым и лицемерным.

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