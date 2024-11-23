Во Франции подчеркнули, что "красных линий" в помощи Украине нет

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что для поддержки Украины не существует "красных линий".

В интервью BBC он отметил, что Украина имеет право использовать французские ракеты дальнего радиуса действия для самообороны, но не подтвердил, было ли уже применено это оружие.

"Принцип был установлен… наши послания президенту Зеленскому были хорошо восприняты", — сказал он в эксклюзивном интервью в воскресенье Лори Кюнсберг.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее в этом году выразил готовность разрешить использование французских ракет против России. В то же время комментарии министра иностранных дел Жан-Ноэля Барро приобретают особое значение, поскольку они прозвучали вскоре после первого применения Украиной ракет большой дальности США и Великобритании. Барро, который в минувшую пятницу провел переговоры в Лондоне с главой МИД Великобритании Дэвидом Лемми, подчеркнул, что западные партнеры не должны ограничивать помощь Украине в противостоянии с Россией и не должны устанавливать никаких "красных линий".

На вопрос, может ли это вообще означать участие французских войск в боевых действиях, он ответил: "Мы не исключаем ни один вариант".

"Мы будем поддерживать Украину так интенсивно и так долго, как это будет необходимо. Почему? Потому что на карту поставлена наша безопасность. Каждый раз, когда российская армия продвигается на один квадратный километр, угроза становится на один квадратный километр ближе к Европе", – сказал он. .

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро выразил открытость приглашению Украины присоединиться к НАТО, как того стремится президент Владимир Зеленский. Он отметил:

"Мы открыты для приглашения, и поэтому в наших дискуссиях с друзьями и союзниками, а также друзьями и союзниками Украины мы работаем над тем, чтобы приблизить их к нашим позициям".

Барро также подчеркнул необходимость увеличения оборонных расходов западных стран, заявив: "Конечно, нам придется тратить больше, если мы хотим сделать больше, и я думаю, что нам придется столкнуться с этими новыми вызовами".

Напомним, что по мнению Жана-Ноэля Барро, Путин "размахивает" новой ядерной доктриной, чтобы испугать Запад. Францию не пугают изменения в ядерной доктрине России, объявленные накануне кремлевским диктатором Путиным.