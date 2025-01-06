Во Франции подтвердили случаи дезертирства среди украинских военных во время учений

В Государственном бюро расследований Украины подтвердили, что сейчас проводятся расследования по превышению полномочий и дезертирства.

Во французской армии подтвердили, что среди украинских военных, проходивших учения во Франции, были случаи дезертирства.

Как сообщает агентство AFP, представитель французской армии заявил, что количество таких инцидентов не является массовым.

“Было определенное количество дезертиров, но их количество остается крайне незначительным, учитывая общее количество прошедших подготовку людей. Они находились во французских казармах и имели право выходить”, – сказал он.

Обучение во Франции проходила 155 механизированная бригада "Анна Киевская", которая сейчас действует на Покровском направлении.

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Ранее журналист Юрий Бутусов сообщал о проблемах в формировании бригады, среди которых недостаточное обеспечение техникой, боеприпасами и личным составом. Он также отмечал потери из-за этих проблем.

В Государственном бюро расследований Украины подтвердили, что в настоящее время проводятся расследования по превышению полномочий и дезертирства внутри этого подразделения.

Напомним, ранее Bloomberg писал, что в Украине все больше истощенных военных бегут из службы. Так, в стране в шесть раз возросло количество уголовных производств по самовольному оставлению воинской части за три года полномасштабной войны.